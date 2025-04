Claudio Casisa arriva ad Agrigento con il suo nuovo show “Spaito”!

AGRIGENTO – Domenica 6 aprile alle ore 17.00 il sipario del Teatro Pirandello si apre al talento travolgente di Claudio Casisa, pronto a conquistare il pubblico con “Spai̶a̶t̶o”, il suo nuovissimo spettacolo comico.

Scritto insieme a Salvo Rinaudo e diretto da Annandrea Vitrano, lo show promette una raffica di risate, in perfetto stile Casisa: ironia quotidiana, ritmo incalzante e una comicità che racconta le piccole e grandi disavventure della vita… anche quando è un po’ “spaiata”.

Uno dei volti più amati della nuova comicità italiana porta sul palco un racconto esilarante e autentico, dove si ride di sé stessi, delle relazioni, delle sfighe e – perché no – anche di quei calzini che non si trovano mai in coppia.

🎟️ Biglietti disponibili su TicketOne.

Non perdere il posto… o il calzino!

