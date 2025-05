Il primo appuntamento serale del Liolà Fest è previsto per martedì 28 maggio alle 20:30 con lo spettacolo “Girgenti Amore Mio” di e con Gianfranco Jannuzzo. L’attore e autore agrigentino porta in scena un omaggio alla sua città, raccontando storie, aneddoti e personaggi che hanno reso celebre Girgenti nel mondo. Lo spettacolo è un viaggio emozionale tra memoria, identità e futuro, che coinvolge il pubblico in un’esperienza unica.

Liolà Fest apre le sue porte al pubblico dal 28 al 30 maggio, Il Teatro Luigi Pirandello, che si trasforma per l’occasione in uno spazio vivo e dinamico. Dalle 16:30 alle 21:30, il teatro diventa un luogo di incontro, sperimentazione e condivisione, accessibile a tutti gratuitamente fino ad esaurimento posti.

Liolà Fest, nasce su iniziativa del regista Marco Savatteri e rappresenta uno dei progetti emblematici inseriti nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare il legame tra uomo, natura e creatività, temi centrali per la storia e l’identità della città e della Sicilia.

Liolà Fest si articola in tre giorni di attività che spaziano dai laboratori creativi alle performance itineranti, fino agli spettacoli serali. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, fatta di arte, musica, teatro e incontri con artisti e creativi provenienti da tutta la Sicilia e non solo.

Durante le ore pomeridiane e serali, il teatro ospiterà: laboratori creativi per adulti e bambini, incentrati su temi legati alla natura, all’arte e alla tradizione siciliana; performance itineranti che coinvolgeranno il pubblico in un percorso esperienziale tra le sale e gli spazi del teatro, rendendo l’arte accessibile e coinvolgente: installazioni artistiche che dialogano con l’architettura del teatro e con la storia della città.

Altri rtisti di rilievo, saranno presenti, come come , Giuseppe Provinzano, Alessandra Salerno e Paride Benassai , che guideranno il festival come testimonial, offrendo il loro talento e la loro esperienza per ispirare i partecipanti e arricchire il programma.

Gli Spettacoli serali precisi alle ore 20:30 saranno i seguenti

28 maggio – “Girgenti Amore Mio” con Gianfranco Jannuzzo

29 maggio – “Comu Veni Ferrazzano” con Giuseppe Provinzano

30 maggio – “La lingua madre” con Paride Benassai e Alessandra Salerno

“Comu Veni Ferrazzano” con Giuseppe Provinzano è una raccolta di proverbi, modi di dire e espressioni tipiche della lingua siciliana, spesso arricchita da spiegazioni, contestualizzazioni e aneddoti che ne illuminano il significato e l’origine. Il titolo stesso è un modo di dire dialettale che potrebbe richiamare un’idea di “come viene, come capita” o un’espressione che si lega alla spontaneità e alla ricchezza del parlato popolare.

“La lingua madre” con Paride Benassai e Alessandra Salerno è uno spettacolo che celebra la lingua siciliana e il ricco patrimonio delle tradizioni locali, creando un’esperienza unica di sicilianità e tradizioni​​.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità locale e i visitatori. L’accesso è consentito fino ad esaurimento posti, per garantire la massima sicurezza e qualità dell’esperienza.

Attraverso l’arte e la creatività, il festival promuove il dialogo tra generazioni, la riscoperta delle tradizioni e la sperimentazione di nuove forme di espressione, rafforzando il legame tra uomo, natura e comunità. Liolà Fest è un’occasione unica per vivere il Teatro Pirandello in modo nuovo, partecipando a laboratori, performance e spettacoli che celebrano la cultura agrigentina e siciliana, nel segno dell’innovazione e della condivisione

