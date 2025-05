Sono in arrivo oltre 6 milioni di euro nell’ambito del piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del ministero dell’Istruzione e della ricerca. Si tratta di fondi del Pnrr per la costruzione ex novo o la riconversione di edifici pubblici non destinati ad asili nido in provincia di Agrigento.

Saranno realizzati in 9 Comuni agrigentini: Santo Stefano Quisquina; Santa Margherita di Belice; Racalmuto; Aragona; Menfi; Palma di Montechiaro; Campobello di Licata, Castrofilippo e Naro. “Grazie al presidente Meloni e al Governo, attenzione concreta per le famiglie e i bambini del nostro territorio”, dice il deputato agrigentino Calogero Pisano.

