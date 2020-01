Giancarlo Giannini si racconta: il teatro, la poesia, le donne, i progetti futuri (e il calcio) – VIDEO

La voce vibrante e profonda di Giancarlo Giannini e la musica jazz del Marco Zurzolo Quartet hanno riempito di emozioni la sala del teatro “Pirandello”. Un grandissimo successo per un recital che tocca l’anima. Un applauso dietro l’altro per lo spettacolo “Le Parole Note” che ha conquistato l’intera platea. La magistrale voce di Giannini e le affascinanti note jazz hanno accompagnato lo spettatore in un viaggio tra le opere dei più grandi autori della storia da Neruda a Leopardi, da Shakespeare a Cecco Angiolieri. “Uno spettacolo particolare che cambia ogni sera. Sono un privilegiato – ci racconta Giancarlo Giannini – scelgo dei poeti straordinari e parlo con la testa straordinaria di altri. Queste poesie vengono lette, non si possono recitare. Le Parole note: uno spettacolo dedicato alla donna, con piccoli siparietti. Mi piace parlare con il pubblico è come prenderlo e portarlo con me sul palcoscenico per far sentire la bellezza delle parole dei poeti. Si sale sul palcoscenico sempre per comunicare qualcosa”. “Le parole Note”: una fusione accattivante, dinamica e dolce per raccontare la donna e il suo universo tra letteratura, poesia e musica. (