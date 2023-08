Dallo studio alla birra artigianale con grani antichi siciliani

Giampaolo Caruso, laureato in scienze della comunicazione presso la Sapienza di Roma, è il volto poliedrico dietro la 91026 Factory, la birra artigianale che ormai rappresenta un simbolo per la città di Mazara del Vallo, in Sicilia.

“Mi chiamo Giampaolo Caruso e sono il produttore, il capo ufficio marketing e il ragazzo delle consegne della 91026 Factory, la mia birra, l’ormai simbolo della città di Mazara del Vallo, come il gambero Rosso e il Satiro danzante,” racconta con entusiasmo Giampaolo Caruso.

Le origini della sua passione per la birra artigianale risalgono ai tempi universitari: “Avevo comprato uno di quei kit online per iniziare a fare la birra. Erano bruttissimi quei bidoni di plastica, ma ero affascinato dalla possibilità di creare qualcosa di bello.”

Tornato a Mazara del Vallo dopo la laurea, Giampaolo ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione, ma il desiderio di creare qualcosa di proprio era sempre più forte. Nel 2020, in piena pandemia, ha deciso di riprendere le sue ricette e fondare la 91026 Factory, con l’obiettivo di trasformare la birra in uno strumento di comunicazione per raccontare la sua Sicilia.

“La mia birra ha una storia da raccontare,” continua Giampaolo, la bianca “Blanche” è come la libertà, bianca come la tela di un quadro sul quale avremmo potuto dipingere nuovi orizzonti per noi e per tutto ciò che ci circondava.”

La 91026 Factory propone quattro birre, ognuna con un significato speciale. “Ho raccontato la mia passione per la donna cui ho affidato la vita, a cui ho affidato la libertà e la forza di questo uomo, il paladino moderno, a cui ho affidato tutta la caparbietà e la lucida follia di crearsi un nuovo destino nella sua terra di Sicilia.”

Le sfide non sono mancate, ma la passione e la caparbietà di Giampaolo lo hanno spinto a non arrendersi. “Le birre non sono solo un prodotto, ma una parte della mia filosofia di vita. Voglio completare il cerchio con sei birre in totale, ognuna con il suo sapore, il suo colore, il suo racconto, per rendere onore alla mia terra e alla cultura siciliana.”

La passione di Giampaolo Caruso si traduce in birre uniche e gustose, che portano con sé il racconto di una terra, la Sicilia, e di un uomo che ha deciso di crearsi un nuovo destino nella birra artigianale con grani antichi siciliani. La 91026 Factory rappresenta l’anima creativa di Giampaolo, l’uomo che ha scelto di non arrendersi alla pandemia, ma di lasciare un segno indelebile con la sua birra nella storia della sua amata città.