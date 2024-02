Fratel Biagio Conte la Speranza e Uguaglianza di Giacomo Palermo disponibile in tutti gli store di Amazon

Il fotoreporter, blogger e comunicatore visivo Giacomo Palermo che da anni segue la realtà missionaria palermitana ha voluto fare un dono speciale a fratello Biagio realizzando questo libro storico – fotografico e testuale distribuito sia in Italia che all’estero da Amazon e stampato in fine art con copertina rigida dal titolo “Fratel BIAGIO CONTE la Speranza e Uguaglianza” per scoprire e conoscere sempre di più la “Vita e le Opere” del missionario che ha dato tutto per il prossimo.

La “Speranza e Uguaglianza”, come dice Giacomo Palermo, sono i principi della fede laica cristiana come nel “Cammino Missionario” di fratello Biagio Conte che ha lasciato “Pace e Amore” con il suo sorriso sincero e lo sguardo vivace di chi ha aiutato nelle difficoltà, senza pretendere nulla in cambio e senza alcuna distinzione socio – culturale racchiusa in una parola “Fratello” perché “siamo tutti sulla stessa barca“.

(Giacomo Palermo intervistato dal network radiofonico nazionale InBlu2000 di proprietà TV2000 andato in onda in oltre 300 radio in tutta Italia)

Continuare a Sperare è fondamentale per vivere una vita, passo dopo passo, non isolandosi in questa società consumistica e individualista.

Il principio dell’Uguaglianza è anche garantito dalla Costituzione Italiana che nell’art. 3 racchiude il vero significato umanitario del termine: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali“.

In questo libro fotogiornalistico composto da oltre cento storiche immagini in bianco e nero della “Missione di Speranza e Carità” e di Giacomo Palermo con diversi testi e appelli tratti direttamente da scritti di fratello Biagio Conte si documentano gli obiettivi sociali e umanitari della Comunità siciliana unica a livello mondiale.

