Gestione irregolare stoccaggio rifiuti: sequestrata area, denunciato imprenditore

Scoperte plurime irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi all’interno del suo impianto di autodemolizione. Un imprenditore, trentacinquenne, residente a Campobello di Licata, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento di Agrigento, per gestione irregolare di rifiuti.

Tutto quanto nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, unitamente al personale dell’Arpa. E’ scattato anche il sequestro dell’intera area, dov’erano ammassati i rifiuti, che è stata affidata in custodia allo stesso proprietario.