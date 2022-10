Cade dalla scala, e resta ferito: ristoratore finisce in ospedale

E’ caduto dalle scale mentre è al lavoro, in un’attività di ristorazione, nei pressi della via Atenea. Un cinquantaquattrenne agrigentino è rimasto ferito, e in ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I medici gli hanno diagnosticato diversi traumi sparsi sul corpo, giudicati guaribili in dieci giorni, salvo complicazioni. L’uomo ha riportato ferite ad una gamba, al braccio e all’avambraccio sinistro. Dell’infortunio sul lavoro sono state avvisate le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

A quanto pare l’uomo stava sistemando la sala ristorazione, quando all’improvviso, è scivolato dalla scala, ed è rimasto ferito. Come sempre avviene, naturalmente, sono state avvisate, ed allertate, le istituzioni competenti, quali, l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, e l’Inail.