Gestione e custodia dei bagni pubblici Agrigento: canone di base un euro annuo

Gestione e custodia dei bagni pubblici cittadini, il Comune di Agrigento ci riprova e abbassa il canone di base per l’affidamento ai privati scendendo fino ad un euro all’anno per quattro anni.

La notizia è apparsa su La Sicilia in edicola questa mattina.

Nelle scorse settimane l’Ente aveva pubblicato un bando, andato totalmente deserto, per il servizio di manutenzione, pulizia e messa a reddito dei bagni di via delle Torri, nella zona soprastante piazza Marconi e via delle Torri e di via Manzoni, di fronte alla curva nord dello stadio “Esseneto”.