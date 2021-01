Gero Natale a uomini e donne, giudizi e critiche. Il consiglio: “vivi e lascia vivere “

Tutte pazze per Gero Natale, l’agrigentino protagonista di Uomini e Donne Over ha ravvivato la trasmissione. E mentre ad Agrigento, la sua città, il popolo social si divide tra critiche ed elogi, Gero incanta le donne di tutta Italia. Gero Natale, all’anagrafe Calogero, 36 enne al momento è disoccupato, ma come raccontato in puntata, fin a poco tempo fa ha gestito diversi locali di sua proprietà della sua famiglia. “Per ora si inizia a riprogettare la strada lavorativa in questo ambito”, ha detto il cavaliere, pronto a fare il suo ingresso nel parterre alla ricerca dell’amore”. (Guarda il video)

