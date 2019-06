Gerlando Gibilaro denuncia degrado nella spiaggia di San Leone

Su segnalazione dei cittadini il consigliere Gerlando Gibilaro ha effettuato un sopralluogo delle spiagge di San Leone costatando nei pressi delle strutture balneari “Baraonda” e la “ Rotta” una grave e preoccupante situazione di degrado ambientale delle strutture e della spiagge antistanti diventate discariche a cielo aperto.

“È necessaria ed indifferibile un’azione propositiva a tutela della Pubblica Incolumità e Sanità da parte degli Enti e dei Soggetti aventicompetenza compartecipata in merito, sottolinea Gibilaro. “Considerato e Accertato

che il Comune di Agrigento risulta avere competenza compartecipata in merito, chiedo, sottolinea il consigliere, di effettuare un sopralluogo urgente nonché di attivare tutte le procedure tecniche e amministrative per l’adozione di tutti i provvedimenti e adempimenti necessari per la risoluzione delle problematiche segnalate e riscontrante nei pressi delle strutture balneari sopra citate”.

Read more at https://www.grandangoloagrigento.it/commenti/agrigento-gibilaro-denuncia-degrado-spiagge-di-san-leone#rd64vkuRg4LjyL8S.99