Fontanelle, decoro all’interno del Centro Sociale, il Comitato: “altro risultato raggiunto”

Dopo mesi di lavoro il Comitato di Quartiere FONTANELLE INSIEME con gli uffici tecnici e l’Amministrazione Comunale e le ditte incaricate allo smaltimento dei rifiuti sono riusciti ad ottenere un altro importantissimo risultato nell’ottica della sicurezza e del decoro all’interno del Centro Sociale di Fontanelle.

“Non era facile raggiungere questo risultato perché lo smaltimento del grande quantitativo di rifiuti di vario genere accumulatosi negli anni non permetteva una soluzione semplice ed immediata del problema ma attraverso la sinergia e disponibilità di tutti gli attori coinvolti siamo riusciti a risolvere questa situazione di rischio che non era più rinviabile”, ha commentato il Comitato di Quartiere FONTANELLE INSIEME.

