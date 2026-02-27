Alicia Keys a Sanremo, le radici siciliane della superstar: il nonno era di Sciacca

C’è un filo invisibile che lega il palco più famoso della musica italiana alle coste baciate dal sole della Sicilia. Quando Alicia Keys incanta il pubblico con la sua voce potente e il pianoforte che diventa estensione dell’anima, pochi sanno che nel suo sangue scorre anche un po’ di Sicilia.

La superstar internazionale, vincitrice di 15 Grammy Awards e autrice di successi planetari come Fallin’, If I Ain’t Got You e No One, vanta infatti origini siciliane: il nonno paterno era di Sciacca, cittadina marinara in provincia di Agrigento, affacciata sul Mediterraneo.

Un dettaglio che aggiunge fascino e suggestione alla sua presenza al Festival di Sanremo, trasformando quella partecipazione in qualcosa di più di una semplice esibizione. È come se, simbolicamente, una parte della Sicilia tornasse sul palco dell’Ariston attraverso una delle artiste più influenti degli ultimi vent’anni.

Sciacca, con le sue tradizioni popolari, il carnevale storico, le terme e il porto peschereccio, diventa così parte della narrazione di una carriera costruita tra New York e i palcoscenici di tutto il mondo. Una storia che parla di talento, identità e radici.

Non è la prima volta che grandi star internazionali riscoprono legami con l’Italia e con il Sud in particolare. Ma quando accade, l’orgoglio diventa collettivo. Perché dietro una carriera globale può esserci una memoria familiare fatta di racconti, dialetto, profumi di cucina e viaggi oltre oceano.

E allora, mentre le luci di Sanremo si accendono e il pianoforte inizia a suonare, la Sicilia può sentirsi un po’ più vicina a quella voce che ha fatto il giro del mondo.

