Gene Gnocchi incanta Realmonte: risate, musica e ironia pungente al Teatro Costabianca

REALMONTE – «Sognavamo di essere al Teatro Costabianca… ed eccoci qui, finalmente!». Così Gene Gnocchi ha rotto il ghiaccio ieri sera, accompagnato dal suo chitarrista, davanti a un pubblico divertito e partecipe che ha riempito il Teatro Costabianca di Realmonte. Per la prima volta ad Agrigento, il comico ha portato in scena uno spettacolo esilarante, capace di coniugare satira, musica e una comicità pungente ma mai sopra le righe.

Dal palco, ribattezzato con ironia “la Costa Brava di Monreale”, Gnocchi ha scherzato con gli spettatori, ha cantato (con sorprendente bravura) e ha giocato con il pubblico in un continuo botta e risposta che ha reso la serata leggera e spassosa. Un’ora e mezza di spettacolo in cui non sono mancati momenti di riflessione nascosti tra le righe di un umorismo intelligente, mai banale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alessandro Mallia, presente in sala: «Realmonte non è solo mare, spiagge e Scala dei Turchi – ha dichiarato – ma una località da vivere tutto l’anno, mattina e sera. Vogliamo rilanciare questo splendido teatro, riportandolo ai fasti di un tempo. È un progetto ambizioso che richiede risorse, ma quello di quest’anno è solo il primo step. Vogliamo garantire ai nostri giovani un’offerta culturale e di svago accessibile, che li tenga lontani da strade sbagliate e dall’alcool».

Le scelte del direttore artistico Marco Gallo, confermato anche con la nuova amministrazione, sembrano incontrare pienamente il gusto del pubblico. La stagione estiva del Teatro Costabianca, voluta dall’amministrazione comunale e dall’assessore al turismo Marika Salemi continua con il prossimo appuntamento già in calendario: Giovanni Cacioppo, atteso il 30 luglio alle ore 21.

