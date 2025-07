Colori e accoglienza al Viale della Vittoria: ombrellini sospesi per un’estate di sorrisi e convivialità

AGRIGENTO – Il Viale della Vittoria si veste di colori grazie a una simpatica e scenografica iniziativa del ristorante Capotavola, che ha scelto di decorare l’intero spazio esterno con una pioggia di ombrellini multicolori sospesi tra gli alberi. Un gesto che non passa inosservato e che regala un tocco di allegria al cuore della città.

L’effetto visivo è sorprendente: decine di piccoli ombrelli dai toni accesi creano un tetto leggero e vivace sopra i tavoli, trasformando l’area in un luogo accogliente e instagrammabile. Un’idea semplice, ma capace di valorizzare lo spazio urbano e attirare l’attenzione di turisti e cittadini, in un periodo in cui la città è attraversata da numerosi eventi culturali e un grande fermento.

“Volevamo rendere il nostro spazio all’aperto più gradevole, offrire un colpo d’occhio positivo a chi passa dal Viale e contribuire a rendere Agrigento ancora più bella – raccontano dal ristorante Capotavola –. I clienti apprezzano molto, scattano foto e ci ringraziano: questo è il nostro piccolo contributo all’estate agrigentina.”

Un’idea che dimostra come anche le iniziative dei singoli operatori commerciali possano contribuire, in maniera creativa e concreta, al decoro e alla vivibilità degli spazi pubblici. Perché la bellezza di una città passa anche da gesti così.

