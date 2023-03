Akragas, un rigore allo scadere stende un battagliero Gela

Vittoria di rigore per l’Akragas allo scadere del match contro il Gela. La vittoria per uno a zero porta la firma di Desiderio Garufo. Il calcio di rigore è stato conquistato da Vitelli, subentrato nella ripresa a Pavisich.

Partita avvincente con il Gela che ha giocato molto bene nel primo tempo. Gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio con Abate e Tomaino. L’Akragas cresce nella ripresa e sfiora più volte il vantaggio con Neri, Garufo e Semenzin. I padroni di casa rimangono in dieci: espulso Barrera per doppio giallo. Nel finale Vitelli anticipa un difensore del Gela e viene steso in area di rigore, l’arbitro non esita un solo istante ad assegnare il penalty all’Akragas. Garufo non tradisce e l’Akragas conquista l’intera posta in palio.

INTERVISTA A MISTER TERRANOVA