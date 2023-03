Bruciata saracinesca di garage. Procura apre inchiesta

Ignoti hanno collocato, e dato alle fiamme una bottiglietta contenente liquido infiammabile, verosimilmente, benzina, davanti la saracinesca d’ingresso di un garage, al piano terra di una palazzina, di via Generale La Marmora, nel quartiere Oltreponte, in una zona centrale dell’abitato licatese. L’immobile è di proprietà di un pensionato ottantenne. Il fatto è accaduto durante le ore notturne.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, quasi sicuramente, gli incendiari, senza essere visti, né tanto meno sentiti, approfittando dell’oscurità, e della strada deserta, hanno collocato il contenitore a ridosso del magazzino ed hanno appiccato il fuoco, per poi allontanarsi velocemente. Il vicinato ha segnalato il rogo al 112. Da lì a pochi minuti, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, e gli agenti della sezione Volanti.

I pompieri hanno evitato il peggio. Le fiamme infatti non sono entrate all’interno del garage, dove vi era parcheggiata un’autovettura. Sono stati però inceneriti tutti i cavi elettrici e della telefonia. I poliziotti del Commissariato cittadino hanno, già nottetempo, avviato le indagini per cercare di capire in quale contesto sia maturato quello che ha, appunto, tutte le caratteristiche di un atto intimidatorio.