Gara rete fognaria, Micciché: “un traguardo per lo sviluppo”

Il sindaco di Agrigento commenta la notizia sull’avvio della gara per i lavori sulla rete fognaria della fascia costiera. L’appalto prevede la realizzazione e riconversione dei sistemi di sollevamento presenti nella fascia costiera San Leone – Viale delle Dune, il completamento con nuove reti, per circa 11 km, e l’adduzione di tutti i reflui ricadenti lungo la fascia costiera, compresi quelli della zona Villaggio Mosè, al nuovo depuratore “Fiume Naro”. “Esprimo il mio vivo compiacimento per la notizia- commenta il sindaco Micciché- ringrazio il Commissario Straordinario Unico Maurizio Giugni ed il Subcommissario Riccardo Costanza per aver completato l’iter nel breve tempo. Con questa gara si raggiunge un traguardo che apporterà benefici ambientali ed economici per lo sviluppo della città.”