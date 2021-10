Gara di ritorno degli ottavi di finale Akragas – Sciacca (1-0 and.): info biglietti e prevendita

La Società dell’Akragas rende noto che da domani, martedì 12 ottobre, inizierà la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di Coppa Italia di Eccellenza Akragas-Sciacca (gara di ritorno degli ottavi di finale) di mercoledì 13 ottobre, alle ore 15:30, allo stadio Esseneto di Agrigento. I biglietti potranno essere acquistati a partire dalle ore 8 di domani presso il Caffè dei Fiori in viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto. Mercoledì 13 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14:30 presso il Caffè dei Fiori e presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento.

Inoltre sarà possibile fin da subito acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche mercoledì fino all’inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/akragas-unitas-sciacca-calcio/166515

Sarà possibile acquistare il biglietto anche presso l’agenzia TOURIST SERVICE

INDIRIZZO: Via Imera, 27 Agrigento

TELEFONO: +39 0922 20500

EMAIL: info@touristservice.org

ORARI: Lun-Ven: 08.00/13.30 15.30/20.00

Sab: 08.00/13.30

Dom: chiuso

Ecco i prezzi:

Tribuna coperta: € 10.00

Curva Sud: € 5.00

Settore Ospiti € 10.00

Essendo una gara di Coppa Italia non sono validi gli abbonamenti

Infine, la Società dell’Akragas raccomanda di presentarsi alle porte dello stadio Esseneto con anticipo (l’apertura avverrà alle ore 14:30) in quanto occorrerà presentare, oltre al biglietto elettronico nominativo, anche il green pass che dovrà essere controllato dagli steward tramite verifica elettronica del QR code (cartaceo o su app).

Non sarà possibile per nessun motivo accedere allo stadio senza green pass o tampone antecedente le 48 ore. L’eventuale mancato accesso non dà diritto al rimborso del biglietto.