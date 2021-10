Comunali: a Favara Antonio Palumbo in vantaggio

A Favara quanto sono state scrutinate il 55 % di schede in testa c’è Antonio Palumbo con 4.367 voti (38,23%), sostenuto dalle liste Favara per i Beni Comuni, L’Altra Favara e Partito Democraticoseguito da Salvatore Montaperto con 3.842 voti (33,63%), sostenuto da sostenuto da #DiventeràBellissima, Fratelli d’Italia, Udc, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per Favara, Vivi Favara e Fab.Aria nuova: Segue Giuseppe Infurna con 3.214 voti (28,14%) sostenuto da Azzurri per Favara, Lega, Onda & Cambiare passo, Democrazia cristiana, Forza Italia.