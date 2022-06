Gara di “incoraggiamento” per Matteo

Gara di solidarietà tra la Fortitudo Basket Agrigento e l’Akragas Calcio, con videochiamate d’incoraggiamento per Matteo Caci, ragazzo di 14 anni di Agrigento, giocatore della squadra giovanile di Pallacanestro Real Basket, società satellite del settore giovanile della Moncada Energy Agrigento e figlio di un ex giocatore dell’Agrigento Calcio. Lo studente della scuola media Castagnolo di Agrigento, è stato sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico in anestesia totale alla caviglia, nell’Istituto Pediatrico Internazionale Giannina GASLINI di Genova, da sempre Polo di eccellenza Europea. Matteo, nei prossimi giorni , oltre a sostenere gli esami per terminare gli Studi e gli esami di scuola guida , dovrà sostenere una lunga degenza e riabilitazione ma per fortuna nulla di grave. Meravigliosa sorpresa vedersi collegato in diretta con il PalaMoncada durante la rifinitura prima della partenza per la sfida che affronterà fuori casa la Fortitudo. Matteo è sempre presente insieme ai suoi amici e compagni di squadra, a tutte le partite della Fortitudo disputate in casa al PalaMoncada, è un grande tifoso del capitano, Albano Chiarastella. Anche l’Akragas Calcio con il suo Capitano , Alfonso Cipolla, ha voluto collegarsi con Mattei mentre insieme al suo papà, Paolo , si trovavano a bordo dell’Aereo, che lo riportava ad Agrigento dove ad attenderlo c’è mamma Stefania ed il suo piccolo fratellino Andrea anche lui giovanissimo Portiere.