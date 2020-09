Galvano ospite di Sindaci On Air: «Il Pd è fermo, la sinistra no» VIDEO

Ad Agrigento il Partito democratico è in stand by, ma non l’area democratica che nel frattempo si è organizzata e sostiene la candidatura a sindaco di Angela Galvano:

«Siamo noi la concreta alternativa all’ attuale esecutivo, abbiamo programmi chiari». Dice tra le altre cose la Galvano, nel corso dell’intervista condotta dal direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio – GUARDA IL VIDEO

Dalla collaborazione tra Radio Concordia e AgrigentoOggi nasce 🎙SINDACI ON AIR, la diretta radiofonica con i candidati sindaco di Agrigento!

🟡 GLI APPUNTAMENTI

in diretta live Facebook su #AgrigentoOggi alle 20.00

📌18 Settembre

Daniela Catalano

📌22 Settembre

Marcella Carlisi

📌24 Settembre

Angela Galvano

📌26 Settembre

Francesco Miccichè

📌29 Settembre

Calogero Firetto

📌 1 Ottobre

Marco Zambuto

🎤 Conduce

Domenico Vecchio