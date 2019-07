Gallo e Papale nella Commissione Sanità all’Ars

Il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e il deputato, anche lui di Forza Italia, onorevole Alfio Papale, sono stati nominati quali componenti della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari all’Assemblea Regionale Siciliana. Gallo e Papale subentrano ai dimissionari Tommaso Calderone e Giuseppe Milazzo, neo eletto al parlamento europeo. Lo stesso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, afferma: “Il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana ha individuato negli onorevoli Riccardo Gallo e Alfio Papale due validi sostituti in grado di spendersi a tempo pieno nel delicato ambito della sanità siciliana. A dimostrazione della grande armonia e coesione che regnano all’interno di Forza Italia, pronta a lavorare per il bene del territorio, ho rassegnato le mie dimissioni da componente della sesta commissione. La scelta è dettata da questioni di correttezza istituzionali a seguito del mio nuovo incarico, che non mi avrebbe permesso di dedicarmi alla materia della sanità in Sicilia, come fatto sino ad ora. Per tale motivo è giusto che in sostituzione vadano due persone del gruppo che abbiano altrettanta esperienza e competenza. Al posto di Giuseppe Milazzo andrà l’onorevole Alfio Papale, mentre al mio posto è già stato nominato il collega Riccardo Gallo”.