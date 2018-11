Galleria Spinasanta, Anas: “In programma l’intervento da 11 mln di euro per la ristrutturazione”

Coi vertici Anas, in occasione della visita del Ministro Toninelli ad Agrigento, il nostro giornale ha voluto soffermarsi sui punti di maggiore interesse quali Viadotto Akragas, Ponte Petrusa e Galleria Spinasanta. Tre importanti vie di collegamento al momento messe in stand by costringendo ogni giorno i cittadini a fare enormi giri per raggiungere soprattutto il centro città. Delle vere e proprie odissee. Il problema maggiore è la tempistica per la riconsegna delle opere complete.

Ci sono soldi, progetti e volontà di migliorare la disastrosa situazione della viabilità del capoluogo secondo quanto emerso in ultimo.

In particolare sulle Gallerie Spinasanta, Anas ha dichiarato al nostro microfono: “E’ stato approntato un progetto e c’è in programmazione l’intervento da 11 milioni di euro destinati alla ristrutturazione per tutte e due le camere delle gallerie”.

Adesso, come è noto, si farà il primo intervento da un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza della camera e la successiva riapertura al traffico. Si spera solo che tutto ciò accada in tempi adesso brevi.

Guarda video intervista integrale: Viadotto Akragas, Ponte Petrusa e Galleria Spinasanta, il punto con ANAS