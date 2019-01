Galleria Agrigento-Raffadali: la spazzatura regna sovrana

La galleria Agrigento Raffadali, attualmente a doppio senso di marcia, è ricolma di spazzatura. La situazione è davvero imbarazzante ed è stata segnalata da molti cittadini, compresa l’associazione Mareamico che ha avvisato l’ANAS.

Molti incivili pensano bene di liberarsi dei rifiuti gettandoli per strada e Agrigento si trova ricolma di spazzatura ormai da diversi mesi.

Gli organi preposti dovrebbero rendere più stringenti i controlli e più gravi le conseguenze per coloro che sono ancora oggi inadempienti. Nonostante siano stati fatti molti passi avanti e diversi trasgressori siano stati presi in flagranza, sembra che gli incivili non vogliano arrendersi e continuano imperterriti nella loro attività.

A farne le spese questa volta è la galleria che porta verso Raffadali e che è stata aperta a doppio senso di marcia dall’ANAS. Peccato che una piazzola di sosta è ricolma di rifiuti di ogni sorta, dalle cassettine in polistirolo alle bottiglie di plastica, che rendono l’aria irrespirabile. Per non parlare di cosa succederebbe nel caso in cui scoppiasse un incendio.

È necessario intervenire il prima possibile per garantire la sicurezza degli automobilisti.

A questo link trovate il video integrale girato da Mareamico