Attività escursionistica 2018: grandi numeri per il WWF Sicilia Nord Occidentale

Si è appena concluso un anno di grandi soddisfazioni per l’attività escursionistica del WWF Sicilia Nord Occidentale.

Grandi numeri sono stati raggiunti dal gruppo escursionismo della O.A. che ha sede a Palermo e ha un territorio che si estende dalle alte Madonie a San Vito lo Capo passando per i Monti Sicani.

Nei due semestri del 2018 hanno partecipato alle escursioni e alle passeggiate 1460 escursionisti, 659 nel primo semestre e ben 801 nel secondo con picchi di più di 300 partecipanti agli eventi di promozione del Monte Catalfano a fine ottobre e oltre 250 in marzo per la salita al Monte Pellegrino in occasione dell’ Earth Hour 2018.

Le escursioni programmate sono state ben 14 nel primo semestre, altre 17 nel secondo e 3 annullate per condizioni meteo avverse.

Importante la presenza di appassionati in occasione delle 8 passeggiate per gli eventi organizzati dal Comune di Palermo per Le Vie dei Tesori dove, nel mese di ottobre tutti i sabati e le domeniche, gli attivisti del gruppo escursionismo e del gruppo Conca d’Oro sono stati impegnati accompagnando una media di circa 40 presenze per passeggiata.

Sono grandi numeri per una O.A. da poco organizzata in tal senso ma gli escursionisti, soci e non soci, hanno sempre supportato con impegno le attività del gruppo apportando preziosi consigli e promuovendo il WWF sui social. Il supporto in ambito botanico, faunistico, geologico e ambientalistico di soci esperti, guide, accompagnatori anche dell’ente forestale ha impreziosito le passeggiate e i trekking dando quel valore aggiunto che solo una grande associazione ambientalista come il WWF può dare.

Il 2019 si prospetta ancora più intenso perchè è scopo della O.A. raggiungere numeri ancora più importanti: uno scopo sociale è quello di far amare la natura scoprendola, amandola e rispettandola, calpestando i sentieri, godendo di panorami e ambienti unici che solo la biodiversità della Sicilia può offrire.

Saranno organizzate escursioni in tutte le Oasi WWF siciliane a cominciare da Gorghi Tondi per poi visitare Torre Salsa, le saline di Trapani e quindi le stupefacenti falesie e la foresta di palme nane di Capo Rama.

Inoltre saranno organizzate escursioni fuori porta in collaborazione con le altre O.A. siciliane. Ringraziamo soci e simpatizzanti che hanno supportato le escursioni dando una mano fattiva al gruppo prima, durante e dopo le passeggiate, e invitiamo nuovi soci e amanti della natura a partecipare alle prossime uscite.

Il 2019 inizia alla grande con un trekking che porterà il gruppo in cima al Monte Grifone, la cima che chiude con Montagna Grande la catena dei Monti di Palermo e la Conca d’Oro offrendo un panorama mozzafiato a volo d’Aquila sul golfo di Palermo.

Tutte le attività e le iniziative del WWF Sicilia Nord Occidentale sono consultabili on line sul web:

URL: http://www.wwfsicilianordoccidentale.it

FB: https://www.facebook.com/wwf.palermo

TW: https://twitter.com/WWFSiciliaNO