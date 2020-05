Gabriele Moncada è il nuovo presidente della Fortitudo Agrigento

Salvatore Moncada lascia. Il figlio Gabriele nuovo presidente della Fortitudo.

Mi presento sono Moncada Gabriele neo presidente della Fortitudo Agrigento.

Non vi nascondo di essere molto emozionato nel vestire la carica di Presidente in quanto sono cresciuto col sogno di vedere la mia squadra del cuore raggiungere la Serie A.

– La Fortitudo Agrigento oggi è un marchio, un’azienda una famiglia che per quanto non sia profittevole è un simbolo della nostra città.

– La Fortitudo è la possibilità che permette al fuori sede della provincia di Agrigento di sentirsi un po più vicino a casa.

– La Fortitudo è quell’abitudine domenicale che unisce grandi e piccoli, uomini e donne.

– La Fortitudo è il percorso, la scuola che intraprendi fin da piccolo e che accomuna le diverse generazioni.

La Fortitudo Agrigento è aperto a tutti perché la fortitudo è della provincia.

L’azionato popolare è la soluzione piu veloce per poter salvare una categoria che abbiamo conquistato sul campo e che ci ha fatto emozionare partita dopo partita.

Mi piacerebbe avere un vostro parere e soprattutto sapere chi vorrebbe/potrebbe aderire a questa iniziativa.

“ Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”

Gabriele Moncada