Gabriele Moncada annuncia: la Fortitudo Agrigento riparte dalla serie B

Un video su Facebook, probabilmente registrato la domenica ma pubblicato solo questa mattina, per annunciare la ripartenza dalla serie B.

Così Gabriele Moncada annuncia che la Fortitudo Agrigento rinuncia alla serie A2 per riposizionarsi in una categoria inferiore. Ecco il Video

Nel ringraziare chi in questi giorni, senza risparmiarsi, è stato al fianco della Fortitudo Agrigento, ecco le parole di Gabriele Moncada #WeAreAg #Ilpattoèstringersidipiù (Lega Nazionale Pallacanestro) Posted by Fortitudo Agrigento on Monday, June 15, 2020

La dirigenza ha lavorato alacremente, ma le donazioni dei tifosi, raccolti poco più di 30 mila euro in due settimane, non sembrano aver cambiato i piani. La nomina del nuovo presidente, con l’incarico affidato a Gabriele Moncada, che prende il posto di papà Salvatore, gli incontri con altri sponsor, la richiesta di un rinvio della data di iscrizione, negata dalla Lega, e le varie ipotesi sul futuro non sembravano portare a una conclusione, posticipando la sentenza.

La campagna di donazioni avviata dai tifosi aveva spinto Moncada a temporeggiare, dai sostenitori ci si aspettava una risposta massiccia che purtroppo non è arrivata. Solo una cinquantina le donazioni da 500 euro ciascuna a fronte di un obiettivo fissato per almeno 150mila euro da raccogliere. Ora ci sarà da comprendere il destino del coach Devis Cagnardi e di altri componenti del roster. Ha già cambiato aria Giovanni De Nicolao.