Futures, come investire

Il cosiddetto Trading online ha permesso a chiunque di poter effettuare delle operazioni finanziarie, basta semplicemente avere un computer o qualsiasi altro dispositivo elettronico e collegarsi ad una piattaforma online o broker, che consente di eseguire tali operazioni su vari generi di prodotti ed in molteplici mercati specializzati: dalle valute straniere alle azioni, passando per i titoli di Stato. La semplicità e velocità di questa particolare attività finanziaria ne ha decretato il successo e la diffusione in questi ultimi anni.

Tale attività di trading si può effettuare, come abbiamo detto, su molteplici prodotti, tra cui anche i cosiddetti “futures”. Coloro che volessero scoprire questo universo finanziario affascinante e, delle volte, particolare, e cercare di effettuare investimenti, devono individuare un broker affidabile attraverso cui operare online, come ad esempio iBroker, e poi imparare a conoscere le molteplici attività finanziarie e fare esperienza. Un mercato che attira molti trader è quello dei futures, come detto. Conosciamolo meglio.

Cosa sono i Futures

Questi sono, in sintesi, dei contratti molto particolari e specifici che impegnano, in pratica, il sottoscrittore a comprare oppure a vendere, ad una data prestabilita e futura, una determinata quantità di merce o attività finanziarie. Il tutto ad un prezzo altrettanto determinato. Le merci o commodities possono essere varie: oro, caffè, metalli o grano (si parla infatti di “Commodity Future”). Per quanto riguarda le attività finanziarie (definite invece “Financial Future”), possono riguardare le valute oppure un indice borsistico.

Le finalità che determinano l’acquisto o la vendita di tali prodotti finanziari sono essenzialmente due. La prima riguarda la cosiddetta “copertura”, cioè eliminare o almeno contenere un eventuale rischio, presentatosi durante lo svolgimento di una qualsiasi attività economica. La seconda finalità è la speculazione e quindi tentare di ottenere un profitto derivante dalla differenza tra aspettative future dei prezzi di un determinato bene e le attuali attese relative a tali prezzi.

Come investire con i Futures

E proprio seguendo quest’ultima finalità, si sono sviluppate diverse piattaforme online che consentono a molti utenti interessati (o traders) di poter effettuare operazioni finanziarie riguardanti i futures. Innanzitutto, quindi, si individui un broker affidabile e si leggano accuratamente le operazioni che è possibile effettuarvi e le relative condizioni. Poi, passo successivo, si apra un conto per poter iniziare ad operare. Importante, in questo caso, è poter fare esperienza attraverso un conto “demo” virtuale reso disponibile.

Una volta che questa si sia acquisita, si può passare alla scelta del tipo di futures su cui operare. In seguito, si dovranno individuare le modalità attraverso cui effettuare l’investimento e quindi muoversi sul mercato. E a questo punto, non resta altro che aprire l’ordine e quindi acquistare o vendere, in base alla scelta di investimento che si intende effettuare. Ricordiamo comunque che tali operazioni possono essere soggette anche a perdite di denaro e quindi in particolare a perdite del capitale del trader.