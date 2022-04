Coppa Italia giovanile di ciclismo, Agrigento si prende la scena

La seconda edizione della Coppa Italia Giovanile Xco Valle dei Templi, andata in scena gli scorsi 24 e 25 Aprile, si è confermata una manifestazione di alto livello. L’evento organizzato dal Racing Team Agrigento, sotto la direzione di Totò D’Andrea, ha richiamato tutte le società siciliane di Mountain-bike e ben 15 Comitati Regionali della Federazione Ciclista Italiana. Un successo annunciato frutto del lavoro svolto già durante la scorsa edizione e che proprio in virtù della qualità dell’organizzazione ha richiamato, quest’anno, i vertici Federali, a cominciare dal Presidente Cordiano Dagnoni. Tre giorni intensi dal punto di vista agonistico iniziati domenica mattina con la prova valida come campionato regionale, proseguite nel pomeriggio con il Team Relay Nazionale e conclusosi con la prova di Coppa Italia Giovanile. Ben 260 gli atleti provenienti da tutta la Sicilia, alcuni Team anche da altre regioni.

