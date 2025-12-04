Ignoti malviventi sono penetrati in un’abitazione senza forzare la porta d’ingresso. Una volta dentro, hanno scassinato un armadietto blindato all’interno del quale erano custoditi regolarmente due fucili, tre pistole e diverse cartucce. Arraffate armi e munizioni sono andati via lasciando la casa in ordine.

Un gesto mirato, quasi a colpo sicuro, quello messo a segno a Canicattì. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’abitazione una volta fatto rientro. Al via le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili del furto.

