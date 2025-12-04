Ancora altri enti ed associazioni aderiscono al programma di screening oncologico “Io non perdo tempo” promosso in maniera capillare dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si tratta della Coldiretti di Agrigento, dell’Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Agrigento e dell’Automobil Club d’Italia (Aci) sezione Agrigento. Grazie all’adesione ai programmi di prevenzione Asp, gli enti potranno così fruire di protocolli di screening dedicati per i propri dipendenti, associati e solidali.

Si tratta di uno strumento gratuito di formidabile importanza per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina in grado di salvare la vita con l’esecuzione di semplici test.

Le intese con l’Asp di Agrigento hanno avuto come protagonisti, per la Coldiretti Agrigento, Dario Mazzola e Santina Interrante (rispettivamente, direttore provinciale Coldiretti e responsabile Coldiretti Donne Agrigento), per Acli, Carmelo Milazzo e Stefano Urso (delegato salute Acli Sicilia, il primo, e presidente provinciale il secondo) e, per l’Aci di Agrigento con le delegazioni territoriali, il presidente Salvatore Bellanca ed il direttore Giuseppina Danile.

