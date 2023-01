Furto in una scuola, i ladri portano via di tutto

Hanno forzato la porta d’ingresso principale dell’istituto comprensivo “Santi Bivona”, di contrada Soccorso a Menfi, e una volta dentro hanno rubato tre macchinette elettriche per il caffè, con relative cialde, bicchieri di plastica, confezioni di zucchero, una pistola per colla a caldo e prodotti per l’igiene personale, sapone liquido per le mani e carta igienica.

Più che ladri potrebbero essere definiti balordi quelli che hanno messo a segno il furto, lo scorso fine settimana ai danni della struttura scolastica. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Menfi, dopo aver fatto la scoperta, è stata la dirigente scolastica dell’istituto. E’ stata, naturalmente, formalizzata una denuncia di furto aggravato a carico di ignoti. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Sciacca, hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare i malviventi.