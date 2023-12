Qualcuno si è intrufolato all’interno della farmacia di Salita Convento, a Cianciana, ed è riuscito a portare via i soldi che c’erano nel registratore di cassa: circa 200 euro in banconote di vario taglio e monete. Il danno, purtroppo, non è coperto da assicurazione. E’ successo durante le ore notturne mentre l’attività commerciale era chiusa.

Non dovrebbe mancare null’altro, anche se, qualche danno a cose sarebbe stato fatto. L’incursione è stata scoperta, l’indomani mattina, dalla proprietaria. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto.

I carabinieri hanno avviato le indagini. Appare scontato, visto che rientra nel consueto iter investigativo, che sia stata già verificata l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza poste a presidio della farmacia o nelle immediate vicinanze.