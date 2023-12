Si è in netto ritardo, rispetto agli anni scorsi. La causa: “questioni economiche”

Non c’è un nome e a far ballare, in piazza Marconi, per la notte di Capodanno 2024 potrebbero essere artisti locali. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha assicurato che si stanno pianificando una serie di eventi per le festività natalizie. Il dato è che si è in netto ritardo, rispetto agli anni scorsi, e ad altre città, come Palermo, ad esempio, che ha da un pezzo il nome dell’artista che darà il benvenuto al 2024: Elodie. Il ritardo sarebbe riconducibile a “questioni economiche” che potrebbero indurre, dunque, l’amministrazione comunale ad affidare la notte di Capodanno ad artisti del luogo. Lo scorso anno sul palco allestito in piazza Marconi c’era Achille Lauro e , anche in quella occasione, non mancarono le polemiche per i costi ritenuti da molti “troppo alti”. Sul sito del Comune, è stato pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di proposte artistiche per la notte di San Silvestro. “Ciascun operatore economico del settore – si legge nell’avviso- dovrà presentare una proposta artistica riguardante la manifestazione, fornendo un pacchetto unico comprendente i servizi indispensabili e strettamente complementari alla realizzazione”. L’assessore Costantino Ciulla afferma: “Artisti, creativi ed organizzatori sono invitati a presentare le proprie idee. Nonostante le notevoli ed ataviche sfide quotidiane affrontante dall’Ente, l’impegno rimane massimo per offrire una nuova esperienza a tutti gli agrigentini e ai visitatori che sceglieranno di trascorrere le festività nella nostra splendida città. Gli eventi, sempre volti a promuovere Agrigento come meta turistica, esalteranno il patrimonio culturale, artistico e tradizionale del nostro territorio. In aggiunta ai sempre tradizionali eventi natalizi, l’Amministrazione ha in programma un grande evento di fine anno per coinvolgere attivamente la comunità agrigentina e i visitatori in una celebrazione di alto livello.” Non resta che attendere per sapere come e con chi Agrigento saluterà l’inizio del nuovo anno. “Riusciremo comunque a garantire una serie di festività con l’installazione delle luminarie in tutta la città e un Capodanno la cui programmazione è ancora in fase di allestimento- assicura il primo cittadino-. Siamo convinti che Agrigento offrirà, anche quest’anno, festività di alto livello, come fatto l’anno scorso, sfruttando la bellezza di piazza Marconi e la sua capacità di accogliere il maggior numero di persone possibile.”