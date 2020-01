Furto in una abitazione, spariti oro e altri materiali

Sono penetrati all’interno di un’abitazione, ed hanno trovato e portato via monili d’oro, e altri prodotti. Vittima un nucleo familiare di Licata. I componenti della famiglia erano usciti, e proprio in quei momenti, uno o più malviventi hanno approfittato di quell’assenza per entrare in azione.

E’ successo nel quartiere “San Paolo” nell’abitato licatese. I ladri si sono introdotti nell’abitazione forzando un infisso. Una volta dentro è iniziata la ricerca di materiali di valore. Portati via gioielli, un flex e un martelletto pneumatico. Arraffato il bottino sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

A fare l’amara scoperta del furto sono stati i proprietari al loro ritorno a casa. Subito si sono rivolti al centralino del 112 per denunciare il furto contro ignoti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato. Qualche elemento utile alle investigazioni si spera di ricavarlo dall’esito dei rilievi effettuati dagli esperti della Scientifica.