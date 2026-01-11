Ladri in azione a Canicattì. Preso di mira il negozio di capi di abbigliamento, accessori e scarpe, di Viale della Vittoria. Hanno forzato la saracinesca principale al piano terra dell’edificio e una volta intrufolatisi, hanno rubato dal registratore di casse la somma di 400 euro in contanti e dagli scaffali merce di varia tipologia. Il danno, purtroppo, non è coperto da assicurazione. Il furto è stato messo a segno ieri notte.

I malviventi, da lì a poco, conclusa l’incursione si sono allontanati velocemente dalla zona. Il raid è stato scoperto dalla proprietaria, una cittadina di nazionalità cinese. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recata dai carabinieri della Compagnia cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini e già verificato l’eventuale, probabile, presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.

