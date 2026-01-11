L’inchiesta è stata chiusa a metà dello scorso settembre. L’udienza preliminare per 5 indagati di Agrigento e Canicattì è stata fissata il prossimo 5 marzo. I tre agrigentini e due canicattinesi sono stati iscritti nel registro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso.

Secondo le accuse, una cooperativa agricola dichiarata fallita avrebbero effettuato false assunzioni di immigrati per fargli ottenere il permesso di soggiorno e rimanere in questo modo in Italia.

