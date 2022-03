Furto in un cantiere della Ss 189, arrestate due persone

Due persone sono state arrestate dai carabinieri perché avrebbero provato a rubare in un cantiere sulla strada statale 189 Palermo-Agrigento. Si tratta di un quarantunenne e un ventottenne, residenti a Bagheria, accusati di tentato furto aggravato e ricettazione. Sarebbero stati sorpresi mentre con una tenaglia armeggiavano su un mezzo parcheggiato all’interno di un cantiere stradale. Alla vista dei militari dell’Arma, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati fermati dopo un breve inseguimento.

Nella loro auto, i carabinieri hanno trovato gli arnesi da scasso, una tanica in plastica contenente residui di gasolio, un lavandino, posate, padelle, bacinelle, ombrelloni e un mobile da bagno con specchiera. Quanto rinvenuto è stato in parte riconosciuto come provento di furto e riconsegnato ai legittimi proprietari. I due bagheresi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari. Il Gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.