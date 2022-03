Donna morì in ospedale, il reato è prescritto

Il pubblico ministero ha chiesto il “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” nei confronti di Marcella Indelicato, 49 anni, medico del pronto soccorso; Antonio Granata, 53 anni, primario del reparto di Nefrologia e Pasquale Zicari, 65 anni, medico chirurgo, accusati di omicidio colposo per la morte della 53enne Rosa Castiglione, era il 2 luglio del 2013, quando il suo cuore cessò di battere per un’insufficienza renale non diagnosticata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il processo, in corso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, dovrebbe concludersi il prossimo 31 marzo dopo le arringhe finali degli avvocati difensori (Giuseppe Scozzari, Giusy Katiuscia Amato e Ignazio Valenza).