Ignoti malviventi, ieri notte, hanno preso di mira il bar di contrada “Maredolce” lungo la strada provinciale 410, in territorio di Camastra. Dalla ricostruzione dei fatti, una volta dentro, hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno forzato e prelevato l’intero contenuto di quattro slot machine, e portato via una macchina cambio monete e diverse stecche di sigarette. Il danno non è stato ancora quantificato, ma potrebbe aggirarsi ben al di sopra dei mille euro. Il raid è stato scoperto, ieri mattina, dal proprietario del bar. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri. La speranza per risolvere il caso è rivolta anche a qualche impianto di videosorveglianza collocato nella zona.

