Si sono vissuti momenti di paura nelle ore notturne in via Sicilia a Ravanusa, per il crollo di di una grossa porzione del tetto di un’abitazione di proprietà di una sessantenne del luogo. Calcinacci e detriti hanno danneggiato un’autovettura Alfa Romeo Mito parcheggiata nelle vicinanze della palazzina. Il crollo ha interessato anche il piano sottostante e la strada.

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, il personale dell’Enel e i carabinieri della Stazione cittadina. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata e dei successivi controlli per accertare le cause del cedimento strutturale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp