Si sono intrufolati all’interno di un bar di contrada “Tina” a Burgio ed hanno arraffato e portati via due apparecchi videopoker e una macchina cambia monete, al cui interno c’era una somma in denaro ancora in via di quantificazione. I responsabili – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto – sono entrati in azione durante la notte.

Da una prima sommaria ricostruzione, i ladri, dopo avere forzato la saracinesca laterale, sono penetrati dentro l’attività lavorativa e si sono impossessati delle due macchinette e del dispositivo meccanico cambiamonete. Il furto è stato scoperto l’indomani mattina dalla proprietaria, una quarantanovenne, commerciante, del luogo. Subito ha dato l’allarme al 112. I carabinieri della Stazione di Burgio hanno avviato le indagini.