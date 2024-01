Ignoti ladri si sono intrufolati in un ambulatorio medico di via Kennedy a Favara, e dopo avere messo a soqquadro i locali, hanno portato via computer e medicinali. Sull’incursione stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Favara, dopo avere raccolto la denuncia. Tutto quanto nel corso delle ore notturne. Da una prima ricostruzione dell’accaduto i malviventi per intrufolarsi hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque, poi si sono impossessati dei prodotti informatici e di decine di scatole di farmaci. La scoperta del furto, l’indomani mattina, all’apertura dell’ambulatorio. Subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Tenenza cittadina per il sopralluogo di rito, mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi. Quella parte di via Kennedy, purtroppo, non sarebbe “coperta” da impianti di video sorveglianza.