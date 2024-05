Ladri in azione, nella notte fra venerdì e sabato, in un ambulatorio medico lungo la centralissima via Imera ad Agrigento. Dopo avere messo a soqquadro i locali, hanno portato via poco meno di 400 euro in contanti, alcuni documenti e un telefono cellulare.

Sul furto stanno indagando i carabinieri della Stazione di Agrigento, dopo avere raccolto la denuncia. I malviventi per intrufolarsi hanno forzato un infisso con un piede di porco, poi rinvenuto e sequestrato dai militari dell’Arma nel corso dle sopralluogo.

Appare scontato, anche se non filtrano indiscrezioni, che i carabinieri abbiano verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona in cui c’è la struttura medica.