Ignoti malviventi hanno messo a segno un maxi furto in un negozio di ottica in via Roma a Lampedusa, nella notte fra mercoledì e giovedì. Hanno forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale, e una volta dentro hanno portato via i soldi che vi erano nel registratore di cassa e numerose montature di occhiali.

Il danno provocato alla titolare dell’esercizio commerciale è di circa 20 mila euro. Ad entrare in azione sarebbe stata una banda, difficile infatti ipotizzare che possa essere entrato in azione un delinquente solitario. I carabinieri della Tenenza di Lampedusa si stanno occupando dell’attività investigativa finalizzata a individuare i ladri.

