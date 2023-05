Furto in casa di commerciante: portati via 6.000 euro e monili in argento

Ignoti ladri sono penetrati all’interno dell’abitazione di un commerciante di nazionalità straniera, e dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via la somma in contanti di ben 6.000 euro e vari oggetti tra cui diversi monili in argento che l’uomo vendeva. Teatro del furto, messo a segno durante le ore notturne, il centro storico di Agrigento. I malviventi dalla ricostruzione dell’accaduto, approfittando della momentanea assenza dell’uomo, sono riusciti a forzare un infisso, e senza difficoltà sono penetrati all’interno dell’immobile. A fare l’amara scoperta lo stesso commerciante. Immediata è partita la segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, per un sopralluogo, al termine del quale, hanno avviato le indagini. Gli investigatori sono alla ricerca di indizi, ed elementi utili all’identificazione degli autori del maxi colpo.