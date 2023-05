Casteltermini, ok a emendamento del deputato Riccardo Gallo. Per la festa del Tataratà contributo di 50mila euro

A Casteltermini, per la storica e rinomata “Festa di Santa Croce”, conosciuta come “Festa del Tataratà”, approda dalla manovra finanziaria della Regione un contributo di 50 mila euro.

A tal fine ha profuso massimo impegno e attenzione il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, che afferma: “Nell’ultima legge di stabilità 2023 ho presentato diversi emendamenti a mia firma, tra cui l’emendamento sulla “Festa di Santa Croce” a Casteltermini, affinchè fosse concesso un contributo di 50 mila euro. A fronte dei tanti articoli impugnati dal Consiglio dei Ministri, ringrazio i miei collaboratori e dirigenti poichè tutte le norme a mia firma non sono state impugnate, ottenendo diversi traguardi positivi per il territorio. Ha collaborato proficuamente e concretamente con me il gruppo cittadino di Forza Italia di Casteltermini, a lavoro per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni popolari e delle culture religiose come strumenti di coesione sociale e di miglioramento della qualità della vita. Si tratta di iniziative che perseguono anche finalità di incremento turistico e di promozione del patrimonio storico e culturale del territorio siciliano. Bisogna sottolineare che “La Festa di Santa Croce – Del Tataratà”, è un patrimonio religioso e folcloristico siciliano, ed è conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale. Ha il primato della croce lignea paleocristiana più antica del mondo, che risale a quasi 2000 anni addietro, ed è iscritta nel REI, il registro delle eredità immateriali della Sicilia. E’ doveroso ringraziare il nostro presidente della Regione, Renato Schifani, per la vicinanza e l’attenzione che ha in molte occasioni dedicato al nostro territorio” – conclude Gallo.