Furto e traffico di droga, arrestato giovane

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno tratto in arresto T.G., 20 anni, in atto domiciliato presso una la comunità di Palma di Montechiaro.

E’ ritenuto responsabile di guida senza patente, furto aggravato, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, e resistenza a Pubblico ufficiale. Esperite le formalità di rito gli uomini del Commissariato hanno tradotto il giovane presso l’Istituto Penale per minorenni di Caltanissetta.