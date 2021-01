È positivo al Covid, torna al centro analisi e semina il panico

Uomo risultato positivo, ritorna semina il panico al centro analisi del viale Della Vittoria, ad Agrigento, e incolpa i responsabili d’aver fatto saper alle autorità che ha il Covid e chiede la restituzione dei soldi spesi per il tampone. Il giovane si è detto esasperato dal fatto di dover stare in quarantena e non avere nulla da mangiare e non voleva andare via dal laboratorio. Sul posto, le pattuglie della sezione Volanti che hanno riportato la calma, allontanato il contagiato e allertato l’Asp. Verrà denunciato ai sensi dell’articolo 260 del testo unico sanità . Con l’apposita ambulanza, e con tutti i dispositivi di sicurezza necessari, l’immigrato è stato riportato nella sua abitazione. (Foto Archivio)